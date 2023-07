Topspiel in der Bundesliga: Austria Wien trifft auf Sturm Graz

Der SK Sturm Graz gewann in der vergangenen Saison der Bundesliga alle vier BL-Duelle gegen den FK Austria Wien – wie zuvor nur in der Saison 1995/96. Fünf BL-Siege in Folge gegen die Wiener Austria gelangen Sturm nur von Juni 1995 bis Mai 1996.

Der Ticker vom Spiel Austria Wien - Sturm Graz

Der FK Austria Wien startete in der Bundesliga die letzten vier Saisonen mit einer Niederlage – jeweils auswärts. Startete die Wiener Austria allerdings mit einem Heimspiel in eine BL-Saison, dann ging die Austria nur in einem dieser 21 Fälle als Verlierer vom Platz – im August 1976 gegen den First Vienna FC 1894 (0:2) – bei 17 Siegen und drei Remis.

Der SK Sturm Graz feierte 20 Siege in der vergangenen Saison der Bundesliga – erstmals so viele seit der Ligareform. Weiters blieb Sturm in der vergangenen Saison in den ersten 11 BL-Auswärtsspielen ungeschlagen (6S 5U) – erstmals in der Klubhistorie und als einziges BL-Team in der Saison 2022/23.

Der FK Austria Wien holte in der vergangenen Saison der Bundesliga in 10 der 19 Spiele nach 0:1-Rückstand noch Punkte (3S 7U). Das gelang der Wiener Austria in der BL-Historie zuvor nur 2008/09 und 1977/78 – nie häufiger innerhalb einer BL-Saison.

Der SK Sturm Graz ging in der vergangenen Saison der Bundesliga 23-mal mit 1:0 in Führung – nur der FC Salzburg häufiger (25-mal). Die Steirer gingen in der BL-Historie nur in der Saison 1998/99 häufiger mit 1:0 in Führung (damals sogar 26-mal). Den BL-Rekord an 1:0-Führungen innerhalb einer Saison halten der FK Austria Wien (2009/10) und der FC Salzburg (2013/14) mit je 29 solcher Führungen.

SK Sturm Graz

Zu: Matteo Bignetti (Frankfurt), Javi Serrano (Athletico Madrid), Vesel Demaku (Austria Klagenfurt), Szymon Wlodarczyk (Zabrze), Alexandar Borkovic (Hoffenheim), Kjel Scherpen (Brighton), Christoph Lang (Hartberg), Leon Grgic (eigene II.Mannschaft), Luca Kronberger (Tirol)

Ab: Emanuel Emegha (Racing Straßburg), Tobias Schützenauer (Altach), Jörg Siebenhandl, Ivan Ljubic (beide LASK Linz), Paul Komposch, Christoph Lang (beide Hartberg), Luca Kronberger (Tirol), Dardan Shabanhaxhaj (Mura), Albian Ajeti (Celtic Glasgow), Sandro Schendl (Ried), Moritz Mels (Austria Wien), Sandro Ingolitsch (vereinslos)

Trainer: Christian Ilzer (bisher)

FK Austria Wien

Zu: Moritz Wels (Sturm Graz), Tino Plavotic (Ried), Silva Kani (Yehuda), Hakim Guenouche (Austria Lustenau), Philipp Hosiner (Offenbach), Marvin Potzmann (LASK Linz), Silva Kani (Yehuda), Reinhold Ranftl (Schalke 04), Tobias Polz (Draßburg), Can Keles (Karagümrük)

Ab: Nikola Dovedan (Heidenheim), Doran Leidner (Piräus), Lukas Mühl (vereinslos), Georg Teigl (Admira Wacker), Armand Smrcka (FAC Wien)