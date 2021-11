Tops und Flops in der VN.at Eliteliga vom Herbst

Die erste Saisonhälfte in der Eliteliga ist gespielt. Alle Fakten und Statistik plus das Team des Herbstes.

Der Trainereffekt in der Vorarlberger Landeshauptstadt mit Roman Ellensohn blieb aber aus. Zwei Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen erreichten die Schwarz-Weißen in der noch jungen Ellensohn-Ära. Besser gewirkt hat der Trainerwechsel in Lauterach. Für Lauterach „Retter“ Peter Jakubec stehen zwei Siege, vier Remis und nur eine Niederlage zu Buche. Beim Aufsteiger Egg war die Ära von Daniel Sereinig nach nur siebzehn Partien mit drei Erfolgen und zwei Remis plus zwölf Niederlagen zu Ende. Ein Nachfolger wird in der Junkerau noch gesucht. Auffallend im Mammutprogramm vom Herbstdurchgang war dass ganz viele Vereine auf blutjunge Talente setzen und denen gehört die Zukunft. Die größten positiven Entdeckungen der jungen Kicker unter 20 Jahren waren der Röthner Mittelfeldspieler Fabio Scheichl (17). Der Götzner spielte konstant neben Marcel Sohler im Vorderland den zweiten „Sechser“ Part. Eine Talentprobe lieferten auch DSV Spieler Aaron Hackl (17), die Lauteracher Eigengewächse Pascal Dietrich (18), Fabio Erath (18), Emre Özberk (18) und der Hohenemser Nikola Potic (18). Zu gefallen wussten auch Alejandro Domingues Mora (VfB), Maximilian Lingg (DSV/19), Marwan Moubarak (DSV/19), Daniel Nachbaur (DSV/19), Valerio Petrovic (Wolfurt/19), Lukas Lampert (RW/19), David Franz (Röthis/19), Elijah Thurnher (Admira/19) und Rene Wirth (Egg/19). Eine große Bereicherung auf allen Ebenen war der Rankweiler Philipp Baldauf. Als Deniz Erkan als „Sechser“ verletzungsbedingt wochenlang ausgefallen ist, hat sich Trainer Stipo Palinic dazu entschlossen „Pipo“ von der linken Abwehrposition als neuen defensiven Mittelfeldspieler aufzustellen. Baldauf, der in Innsbruck ein Studium absolviert und die ganze Woche nicht trainieren konnte wusste aber mit bärenstarken Vorstellungen zu gefallen. Der 20-jährige ist der ältere Bruder von Thomas Baldauf der in Altach einen Mehrjahresvertrag als Jungprofi unterzeichnete. Stark auch Lien Zwischenbrugger beim Dornbirner SV. Der Wechsel von Bizau nach Haselstauden wirkte sich sehr positiv aus und als linker Abwehrspieler hat der junge Wälder seinen sportlichen Karriereschritt eine Klasse höher zu spielen auch genutzt. Der größte Flop in der Eliteliga war wohl der Einkauf von SW Bregenz Richard Wilian de Souza (20). Der 20-jährige Stürmer kam nur in acht Spielen zu Kurzeinsätzen und ist nach nur einem kurzen Intermezzo schon während des Herbstes wieder zurück nach Brasilien abgereist. Schade, dass Lauterach Stürmer Abdül Kerim Kalkan wegen disziplinären Gründen seine ganzen Qualitäten nur kurz unter Beweis stellen konnte und dem Hofsteigklub an allen Ecken und Enden fehlte. Und in der Winterübertrittszeit darf man vor allem von den abstiegsbedrohten Klubs einige Neuerwerbungen erwarten. Die Kaderzusammenstellung wird im Frühjahr bei manchen Vereinen ein neues Gesicht bekommen.