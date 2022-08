Topplatzierungen für Emma Preg und Carolin Baur

Die Petanque-Spielerinnen des Clubs Petanque Rankweil sind weiterhin in guter Form

Bei zwei Auftritten in Haslach (Oberösterreich) gab es wieder Spitzenplatzierungen.



Das herausragende Ergebnis lieferte Emma Preg mit dem fünften Platz bei den Österreichischen Meisterschaften im Tete a Tete, die im oberösterreichischen Haslach ausgetragen wurden. Die junge Rankweilerin konnte doch überraschend mit der österreichischen Spitze hervorragend mithalten. Das Kuriose bei den Titelkämpfen: In der vierten Vorrunde traf Emma Preg nach zwei Siege auf ihre Mutter Selma Preg, die ebenfalls zwei Siege auf dem Konto hatte. Damit hieß es in diesem Duell Siegen oder Fliegen. Tochter Emma schlug Mama Selma mit 13:5.