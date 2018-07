Topplatzierung für Triathletin Bianca Steurer

Die Schwarzenbergerin Bianca Steurer wurde im Ironman in Roth mit einer persönlichen Bestzeit im starken Profifeld der Damen starke Sechste. Debütantin Daniela Bader überraschte.

Vor einer fantastischen Zuschauerkulisse (lt. Veranstalter über 200.000 Zuschauer an der Strecke) und bei idealen äußeren Bedingungen (kaum Wind und Tageshöchst-Temperatur 24 Grad) konnte die Bregenzerwälderin (Tri Dornbirn) eine starke Performance abrufen.

Auf der 3,8 km langen Schwimmstrecke platzierte sie sich von Anfang an hinter unserer Wahlvorarlbergerin Yvonne van Vlerken. Diese Position behielt sie bis ins Ziel. Dies bedeutet für sie eine neue persönliche Bestzeit in Roth und sie schrammte nur ganz knapp, mit 9:02 an der 9-Stundengrenze vorbei.