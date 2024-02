Topmodel Naomi Campbell (53) bei London Fashion Week auf dem Laufsteg

Das britische Topmodel Naomi Campbell hat auf der London Fashion Week die Modemarke Burberry auf dem Laufsteg präsentiert.

Die 53-Jährige zeigte sich am Montagabend in einem schimmernden, bronzefarbenen, trägerlosen Säulenkleid. Unter den prominenten Zuschauern in der ersten Reihe waren "Saltburn"-Darsteller Barry Keoghan und "The Crown"-Schauspielerin Olivia Colman, wie die Zeitung "Independent" berichtete.