Topfavorit Wolfurt ist und bleibt der große Gejagte

Mit Rekord-Champion Hard, Hohenems und FC Lustenau sind beim Mastersstart am Stefanitag schon drei Turniersieger am Start

Gleich neun von insgesamt vierzig teilnehmen Mannschaften der 23. Auflage vom Bandenzauber durften sich schon die begehrte Trophäe in die Höhe stemmen. Vierzehn verschiedene Gewinner trugen sich in die Siegerliste ein. Westliga-Spitzenreiter FC Dornbirn verzichtet auf eine erfolgreiche Titelverteidigung in Wolfurt. Die drei Ligakonkurrenten Langenegg, Hohenems und Altach Amateure werden mit der Entscheidung im Kampf um den Turniersieg wohl nichts zu tun haben. „Die Verletzungsgefahrt ist groß. Mit Respekt gegenüber dem Veranstalter spielen wir mit größtenteils jungen Eigenbauspielern mit, Zielsetzung gibt es keine“, so Hohenems-Trainer Peter Jakubec. Langenegg und Altach Amateure setzen auch auf die Jugend. In die Reihe der Titelanwärter reihen sich mit Alberschwende und Egg zwei weitere Vorarlbergligaklubs aus dem Bregenzerwald. Alberschwende stand im Masters schon dreimal am Podest und träumt vom Masterserfolg. Mit Esref Demircan und Danijel Gasovic hat man zwei prädestinierte Hallenkicker mit an Bord. „In der Halle braucht es auch das nötige Quäntchen Glück, doch wir haben an Cleverness und Qualität verloren“, meint Alberschwende-Langzeitcoach Goran Milovanovic-Sohm. Mit dem lautstärksten Anhang darf sich Alberschwende aber berechtigte Hoffnungen machen, das Turnier zu gewinnen. Nicht unterschätzen darf man Egg. Vor neun Jahren hat Egg sensationell die Vorarlberger Hallenmeisterschaft für sich entschieden. „Favoriten sind andere Teams“, so Lauterach-Trainer Thomas Bayr. Zu einem reinen Hofsteig-Duell gegen Topfavorit Wolfurt dürfte es wohl eher nicht kommen. Lauterach kommt nach dem Turniersieg 2107 mit einer Mischung aus Jung und Alt in die Hofsteighalle. Ex-Austria Lustenau Profi Dursun Karatay (spielt in Montlingen) verstärkt als Gastspieler den ehemaligen Champion Höchst.