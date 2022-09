Top-Ten Plätze für das Radteam Vorarlberg

Der heimische Radrennstall brachte einige Spitzenfahrer unter die besten Zehn.

King of the Lake eine Wetterlotterie

Es waren super harte Bedingungen bei der 12. Auflage dieses europaweiten Einzelzeitfahrklassikers. Auf der 47 Kilometer langen Runde um den wunderschönen Attersee, wartete man vergeblich auf die Sonne. Regen, Wind und Kälte machten diese Zeitfahrprüfung zur Lotterie. Dies nicht zum Vorteil für die Team Vorarlberg Cracks Zoidl, Ganahl und Meiler. Sie belegen die Ränge acht bis zehn in der Endabrechnung. Sieger der Deutsche Julian Braun (Team Sauerland).

Finale der Radbundesliga in Kufstein – Knapp vorbei ist auch vorbei mit Rängen fünf und sechs

Auch in Kufstein eine Härteschlacht bei Regen und Kälte. Im Rennen über 140 Kilometer rund um Kufstein, lancierte das Team Vorarlberg in der zweiten Rennhälfte immer wieder das Tempo. Zuerst können sich Guerin und Stari lösen in der letzten von vier Runden. Nach der Einholung attackieren sechs Fahrer mit Zoidl. Guerin kann auf dem letzten Kilometer zwar noch aufschließen, aber kann im Sprint nichts mehr ausrichten. Er wird hinter Riccardo Zoidl Sechster. Sieger der Tiroler Emanuel Zangerle (Team Cycling Tirol KTM).