Top 8 Buchtipps zum Weltfrauentag

1. "Von der Magie deine eigene Heldin zu sein " von Frau Herz

100 Impulse für ein inspiriertes Leben. Ein Begleiter durchs ganze Jahr. Mit "Von der Magie, deine eigene Heldin zu sein" wurde Frau Herz über Nacht zur Bestseller-Autorin. Nun begleitet die Mentorin für Selbstliebe und Business ihre Leserinnen mit inspirierenden Sprüchen durchs ganze Jahr. Der Tischaufsteller bietet täglich motivierende Impulse für jeden Anlass und jede Stimmung. Praktisch: Die stimmungsvollen Fotografien im Postkartenformat können verschenkt und weiterverwendet werden. Weitere Titel von Frau Herz: Von der Magie, deine eigene Heldin zu sein. Ein Selbstliebe-Kompass entdecke die Heldin in dir!

2. "Becoming" von Michelle Obama

Michelle Obama ist eine der überzeugendsten und beeindruckendsten Frauen der Gegenwart. Als erste afro-amerikanische First Lady der USA trug sie maßgeblich dazu bei, das gastfreundlichste und offenste Weiße Haus zu schaffen, das es je gab. Sie wurde zu einer energischen Fürsprecherin für die Rechte von Frauen und Mädchen in der ganzen Welt, setzte sich für einen dringend notwendigen gesellschaftlichen Wandel hin zu einem gesünderen und aktiveren Leben ein und stärkte außerdem ihrem Ehemann den Rücken, während dieser die USA durch einige der schmerzlichsten Momente des Landes führte.

3. "Ein modernes Leben" von Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir war eine der einflussreichsten Intellektuellen des zwanzigsten Jahrhunderts. Ihr Buch "Das andere Geschlecht" hat die Art und Weise, wie wir über Geschlechtergrenzen denken, für immer verändert. Dennoch wurde ihr Leben weitgehend falsch dargestellt und zutiefst missverstanden. Kate Kirkpatrick greift auf bisher unveröffentlichte Tagebücher und Briefe zurück, und gibt einen spannenden Einblick in Beauvoirs Beziehungen, ihre Philosophie der Freiheit und der Liebe und ihr Ringen darum, sie selbst werden zu dürfen.

4. "Kamala Harris" von Dan Morain

Das Porträt einer selbstbewussten, starken und intelligenten Frau: Die erste deutschsprachige Biografie über Kamala Harris. Kamala Harris ist die erste Frau im Amt des Vizepräsidenten der USA. Dan Morain schreibt in dieser Biografie über ihren Weg zur mächtigsten Frau im Land. Als Journalist, der sie auf diesem Weg viele Jahre lang begleitet hat, versteht er wie kaum ein anderer, welche Ereignisse Kamala Harris prägten und zu den Überzeugungen führten, für die sie entschlossen einsteht. Er zeigt, was es für sie bedeutete, als Tochter einer Inderin und eines Jamaikaners im Kalifornien der 60er- und 70er-Jahre aufzuwachsen, wie sie erst Attorney General von Kalifornien, dann US-Senatorin und schließlich Vizepräsidentin an der Seite von Joe Biden wurde