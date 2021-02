Top 5 Buchtipps: Gartenarbeit macht glücklich

"Das Buch" präsentiert fünf Bücher, in denen sich alles um die Gartenarbeit dreht. Jetzt versandkostenfrei online bestellen.

1. "Das große Buch der Selbstversorgung" von Dick und James Strawbridge

Nachhaltig leben leicht gemacht! Jeder, der Wert auf seine Umwelt legt, profitiert von diesem fundierten Selbstversorger-Buch mit seinen detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen und über 800 frischen Abbildungen. Es ist ein Ratgeber, der die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit mit all ihren Facetten umfassend beleuchtet - und zwar ganz individuell auf die persönlichen Lebensbedingungen angepasst. Die hochspannende Theorie wird verständlich erklärt und die Praxis leicht nachvollziehbar beschrieben.

2. "Frische Ernte zum kleinen Preis" von Huw Richards

Dieser Gartenratgeber zeigt Ihnen, wie Sie mit kleinem Budget frisches Obst, Gemüse und Kräuter nachhaltig anbauen. Gewinnen Sie Samen aus bereits vorhandenen Pflanzen, verwandeln Sie eine gebrauchte Palette in einen Komposter oder einen leeren Wasserkanister in ein Wasserreservoir: Vielfältige und kreative Tipps weisen Ihnen Schritt für Schritt den Weg zum geld- und ressourcensparenden Selbstversorgergarten.

3. "Mein Wohlfühlgarten" von Alistair Griffiths und Matt Keightley

Wohlbefinden und Achtsamkeit im eigenen Garten genießen. Ein eigener Garten kann sich positiv auf Stimmung, Stresslevel und Immunsystem auswirken - man muss nur wissen wie! Darum erklärt dieses Gartenbuch wissenschaftlich fundiert die positiven Aspekte des Gärtnerns und bietet Antworten auf Fragen wie: Was ist ein allergenarmer Garten? Wie locke ich Vögel in den Garten? Welche Pflanzen kann ich für meine Hausapotheke nutzen? Mit dem richtigen Know-how verwandeln Sie Ihren Garten in Ihre persönliche Wohlfühloase.