Top 5 Buchtipps: Fit und schlank in den Frühling

"Das Buch" präsentiert fünf Buchtipps, um fit und schlank in den Frühling zu starten. Jetzt versandkostenfrei online bestellen.

1. "Die Men's Health Diät" von Oliver Bertram

2. "Fit ohne Geräte" von Mark Lauren

Die Übungen sind auf kleinstem Raum durchführbar und erfordern ein Minimum an Zeit: Viermal pro Woche 30 Minuten hochintensiv trainieren genügt, um in Rekordzeit schlank, stark und topfit zu werden.

Dieses Trainingskonzept erwies sich als perfekt für die heutige Zeit und hat einen riesigen weltweiten Trend ausgelöst: das Bodyweight-Training. Ob zu Hause, in einem Hotelzimmer oder im Büro - trainieren kann man überall. Ohne Geräte. Ohne Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio.