Top 5 Buchtipps: "bsundrigs usm schöna Ländle"

"Das Buch" präsentiert fünf Bücher mit Vorarlbergbezug - "bsundrigs usm schöna Ländle". Jetzt versandkostenfrei online bestellen.

1. "Sprechen Sie Vorarlbergerisch" von Markus Kuhn

Den Vorarlbergern wird traditionell eine an Geiz grenzende Sparsamkeit nachgesagt, die leicht in überdurchschnittliche Geschäftstüchtigkeit mündet. Heute unterscheiden sie sich von den Restösterreichern vor allem noch durch ihren Dialekt.

2. "Das Vorarlberger Schimpfwörterbuch" von Wolfgang Berchtold

An alle Schnorrawaggli, Schoofsäckel, Hälgiiger und Hallodri, Bodasurri, Tüpflischiißer und Pappsäckl, Arschkrüücher und Rotznasle, Füdlaschlüüfer,Großkopfate und Hohlköpf: Mensch-Meier, i deam Buach git as elendig viel zum Schimpfa und Fluacha. Huara-sack-zement! Dieses Buch gibt Einblick in die Vorarlberger Welt des Schimpfens, Fluchens und Spottens.