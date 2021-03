Top 3 Buchtipps: Mit Genuss zum Wunsch-Gewicht

"Das Buch" präsentiert drei Bücher - mit Genuss zum Wunsch-Gewicht. Jetzt versandkostenfrei online bestellen.

1. "20 Minuten-Küche" von Weight Watchers

Abnehmen soll smart sein. Essen soll Spaß machen. Dass das funktioniert, zeigen die über 100 Rezepte in diesem Buch. Alltagstauglich, flexibel und einfach lecker - dadurch zeichnen sich die Weight-Watchers-Rezepte aus. Und stehen dabei alle noch in maximal 20 Minuten auf dem Tisch. Ob Hauptgerichte mit Fisch, Fleisch oder Gemüse, Suppen, Salate und kleinere Gerichte - oder auch mal süße Naschereien für hinterher oder zwischendurch. Hier darf ohne Verzicht oder schlechtes Gewissen, dafür aber mit viel Genuss, gegessen werden. Mithilfe der SmartPoints lässt sich der Speiseplan ganz abwechslungsreich und individuell gestalten. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei - und erfolgreiches Abnehmen garantiert!

2. "Low Carb" - Das goldene von GU

Neben 250 Rezepten wird in den einleitenden Kapiteln alles Wichtige zur Low-Carb-Ernährung erklärt, von den besten Zutaten, Nährwerten, Austauschmöglichkeiten für Zucker und Mehl, bis hin zu praktischen Tipps zur richtigen Zubereitung und alltagstauglichen Umsetzung des angesagten Ernährungsstils. Die Rezepte sind Highlights der GU Low-Carb-Kompetenz: vom Frühstück über Salate, Suppen und Snacks to go, bis zur Veggieküche, leckeren Feierabendgerichten und trendigem Asia-Food wird hier nichts ausgelassen.