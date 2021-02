Top 3 Buchtipps: Eintauchen in magische Welt der Sagen

"Das Buch" präsentiert die drei besten Bücher, um in die magische Welt der Sagen einzutauchen. Jetzt versandkostenfrei online bestellen.

1. "Vorarlberger Sagen" von Bernhard Lins, Jakob Kirchmayr

Von geheimnisvollen Fenggen, wilden Rützen und dem unheimlichen Klushund erzählen die Vorarlberger Sagen. Aber auch von Geistern, Hexen und Teufeln und von Menschen, die in mysteriöse Ereignisse verstrickt waren. Ein fantastisches Schatzbuch für die ganze Familie.

2. "Die schönsten Sagen aus Vorarlberg" von Wolfgang Morscher, Berit Mrugalska

Mehr als 60 bezaubernde und spannende, romantische und unheimliche Geschichten vom Bodensee und von der Schesaplana, vom Geist auf der Kanisfluh und vom Walsermännle, vom Klushund und von der Windsbraut, vom Teufelswirtshaus und vom Kindlesbrunnen, vom Nachtvolk und vom Stier im Sünser See, Sagen von Hexen und Teufeln, Rittern und Schätzen, Almbützen und Wilden Leuten.

3. "Sagen aus Vorarlberg" von Friedl Hofbauer

Das Walsermännlein", "Die Engel vom Bregenzer Wald", "Das Ritterfräulein von der Ruggburg" und viele andere Vorarlberger Sagen wurden von Friedl Hofbauer für diesen Band ausgewählt und neu aufgeschrieben. Sie erzählen uns von vergangenen Tagen, als der Glaube an Irrlichter und Naturgeister, Hexen und Teufel, Erlösung und Verdammnis allgegenwärtig war. Die alten Geschichten sind auch heute noch lebendig, und wer mit offenen Augen durch die Welt geht, findet in seiner Umgebung viele Hinweise und Zeichen, in denen manch seltsame Sagengestalt oder unglaubliche Begebenheit die Jahrhunderte überlebt hat