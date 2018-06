Top 20: Most Wanted Games 2018

Gamestechnisch hat 2018 noch so einiges zu bieten - der Ländle Gamer hat schon mal einen Blick in die Zukunft geworfen.

Nach der E3 ist klar: Dieses Jahr hält noch einige Spiele-Highlights bereit! Der Ländle Gamer verrät die 20 (wahrscheinlich) größten Hits heuer.

Jurassic World Evolution

Gamer basteln sich bei der Aufbausimulation einen eigenen „Jurassic Park“ und müssen ihn auch managen. Ab 3. Juli auf PS4, Xbox One

Octopath Traveler

Storylastiges JRPG mit stylischer Retro-Grafik. Ab 13. Juli auf Switch

Strange Brigade

Koop-Monster-Shooter im Setting der 1930er. Ab 28. August auf PS4, Xbox One, PC

Marvel‘s Spider-Man

Der Spinnen-Superheld jagt Kingpin und Mister Negative durch New York. Ab 7. September auf PS4

Shadow of the Tomb Raider

Der dritte Teil der neuen Lara-Croft-Trilogie spielt im südamerikanischen Dschungel. Ab 14. September auf PS4, Xbox One, PC

Code Vein

Vampir-Action-Rollenspiel im Animé-Style. Ab 28. September auf PS4, Xbox One

Forza Horizon 4

Open-World-Rennspiel mit fotorealistischer Grafik. Ab 28. September auf PC, Xbox One

Mega Man 11

Capcoms blauer Plattform-Held in einer Mischung aus Alt und Neu in 2.5D. Ab 2. Oktober auf PS4, Xbox One, PC, Switch

Assassin‘s Creed Odyssey

Das neue Meuchelmörder-Epos schickt uns ins alte Griechenland – als Spartanerin oder Spartaner. Ab 5. Oktober auf PS4, Xbox One, PC

Super Mario Party

Vier Joy-Con-Freunde messen sich auf einem digitalen Spielbrett in 80 neuen Minigames. Ab 5. Oktober auf Switch

Call of Duty: Black Ops 4

Der Shooter spielt in der nahen Zukunft, verzichtet auf eine Single-Player-Kampagne, bekommt aber dafür einen Battle-Royale-Modus. Ab 12. Oktober auf PS4, Xbox One, PC

Starlink: Battle for Atlas

Arcade-Fights mit anpassbaren Raumschiffen im Stil des kultigen Starwing (und sogar mit Starfox!). Ab 16. Oktober auf PS4, Xbox One, Switch

Battlefield V

Klassenbasierte Schlachten samt Fahrzeugen im Zweiten Weltkrieg. Ab 19. Oktober auf PS4, Xbox One, PC

Soul Calibur 6

Bunte und brutale Zweikämpfe von bewaffneten Fantasy-Helden. Ab 19. Oktober auf PS4, Xbox One

Red Dead Redemption 2

Das Open-World-Western-Epos aus dem Hause Rockstar spielt vor dem ersten Teil. Ab 26. Oktober auf PS4, Xbox One

Hitman 2

Auftragskiller Agent 47 bekommt wieder neue Missionen: Tarnen, täuschen und töten. Ab 13. November auf PS4, Xbox One

Fallout 76

Überleben in der Postapokalypse: Die Welt ist viermal so groß wie zuvor und wird von anderen Spielern bevölkert. Ab 14. November auf PS4, Xbox One, PC

Pokémon Let‘s Go Pikachu & Evee

Das Game mischt klassisches Pokémon-Gameplay mit Pokémon Go und kommt in zwei Versionen. Ab 16. November auf Switch

Just Cause 4

Rico Rodriguez kehrt mit einer neuen Open-World-Zerstörungsorgie zurück – jetzt inkl. Wirbelstürmen! Ab 4. Dezember auf PS4, Xbox One, PC