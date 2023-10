Top 10: Das sind die beliebtesten Inseln der Welt

Die jährlichen "World's Best Awards" des Magazins "Travel + Leisure" ermöglichen es Reiseliebhabern, ihre Lieblingsinsel zu küren. Auch 2023 wurden wieder traumhafte Inseldestinationen ausgewählt.

Platz 10: Boracay, Philippinen

Mit über 7000 Inseln in den Philippinen hebt sich Boracay durch seine lebendige Atmosphäre hervor. Bekannt als "die Insel, die niemals schläft", ist Boracay ein perfektes Ziel für Nachtschwärmer und bietet eine umfangreiche Palette an Unterhaltungsmöglichkeiten in seiner nur sieben Kilometer langen Ausdehnung.