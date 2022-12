Tomaselli: "Schmid bestätigt 'gschobene, türkise Partie'"

Die Fraktionsführerin der Grünen Nina Tomaselli und David Stögmüller (Grüne) am Dienstag, 6. Dezember, anlässlich des ÖVP-Korruptions-U-Ausschusses im Camineum der Nationalbibliothek in Wien.

Die Fraktionsführerin der Grünen Nina Tomaselli und David Stögmüller (Grüne) am Dienstag, 6. Dezember, anlässlich des ÖVP-Korruptions-U-Ausschusses im Camineum der Nationalbibliothek in Wien. ©APA

"Die involvierte Firma zahlt nun das Geld an die Republik zurück, weil sie eingesehen hat, dass die Republik und die ÖVP nicht dasselbe ist. Dies kann als Bestätigung von Thomas Schmids Aussagen gewertet werden", führt die Grünen-Politikerin weiter aus. Laut Standard handelt es sich dabei um eine Summe von 19.378,87 Euro, die jetzt zurückgezahlt werden.

Die Strafermittlungsbehörden müssten nun außerdem klären, was die Causa für strafrechtliche Konsequenzen für alle Beteiligten habe.

Thomas Schmid (Ex-ÖBAG-Chef) und sein Anwalt Roland Kier am Donnerstag, 3. November 2022, anlässlich des ÖVP-Korruptions-U-Ausschusses.

Thomas Schmid (Ex-ÖBAG-Chef) und sein Anwalt Roland Kier am Donnerstag, 3. November 2022, anlässlich des ÖVP-Korruptions-U-Ausschusses. ©APA

U-Ausschuss wird verlängert,

René Benko rückt ins Visier

"Prinzipiell halten wir eine Verlängerung für sinnvoll. Die Voraussetzung ist aus unserer Sicht, dass man vernünftige und vollständige Befragungstage zusammenbringt. Großen Klärungsbedarf sehen wir jedenfalls noch bei der Spezialbehandlung in Steuerangelegenheiten für René Benko", schließt Nina Tomaselli auf VOL.AT-Anfrage.

Beweisaufnahme soll

Ende Jänner 2023 enden

Zahlen und Fakten zum U-Ausschuss

Bisher ist der auf Initiative von SPÖ, FPÖ und NEOS im Dezember 2021 eingesetzte Untersuchungsausschuss 45 Mal zusammengetreten. Dabei wurden insgesamt 82 Auskunftspersonen befragt, drei davon doppelt. Gleichzeitig beläuft sich der an den U-Ausschuss gelieferte Aktenbestand mittlerweile auf fast 25 Millionen Seiten, davon rund 1,7 Terrabyte Daten in elektronischer Form. Zu Klärung strittiger Fragen liegen bislang 18 Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) vor. Das Bundesverwaltungsgericht hat in sieben Verfahren entschieden und im Zuge dessen dreimal eine Beugestrafe wegen Nichterscheinens von Auskunftspersonen und einmal eine Beugestrafe wegen fortgesetzter ungerechtfertigter Verweigerung der Aussage durch eine Auskunftsperson verhängt.