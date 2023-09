Tom Hanks würde Toiletten putzen für eine Reise zum Mond

US-Schauspieler Tom Hanks würde für die Teilnahme an einer Mondmission eigenen Angaben nach Dienste versehen, wie Toiletten sauber machen, Wäsche zusammenlegen und die Crew unterhalten.

"Würde sofort unterschreiben"

Artemis-2-Mission mit Frau an Bord

Hanks bewarb in London eine neue immersive Ausstellung mit dem Titel "The Moonwalkers" zu den Mondmissionen der US-Raumfahrtbehörde NASA, die im Dezember öffnen soll und an deren Konzeption und Umsetzung er beteiligt war. Bei der Schau soll auch die für November 2024 geplante Artemis-2-Mission eine Rolle spielen, bei der erstmals eine Frau und ein nicht weißer Mensch an Bord sein werden.