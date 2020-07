Tom Hanks ist jetzt offiziell Grieche

Der Hollywood-Schauspieler (64) und seine Frau Rita Wilson (63) haben hochoffiziell die griechische Staatsbürgerschaft erhalten. Die beiden konnten sich jetzt endlich ihre griechischen Reisepässe abholen.

Der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis (52) postete auf Instagram ein Bild von sich, seiner Frau Mareva Grabowski (53) und dem Ehepaar Hanks-Wilson, auf dem sie stolz ihre neuen Pässe in den Händen halten. Dazu schrieb er: "Rita Wilson [und] Tom Hanks sind nun stolze griechische Staatsbürger."

Die Reisepässe hätte das Paar eigentlich schon früher bekommen sollen, aufgrund der Corona-Pandemie konnten sie das aber erst jetzt nachholen. Hanks, Wilson und ihre Söhne Chester und Truman waren zuvor bereits zu Ehrenbürgern Griechenlands ernannt worden. Die Familie hatte im Juli 2018 den Opfern eines Waldbrandes in Mati in der Nähe von Athen geholfen und auf die Not der Menschen dort aufmerksam gemacht.