Tollkühne Athleten auf ihren zwei Rädern

Italiener gewinnt Downhill-Rennen am Bürserberg, ein Deutscher den Europacup.

Weltcupveranstaltung möglich

Großer Dominator der Veranstaltung war der Südtiroler Johannes von Klebelsberg. Schon in der Qualifikation knallte er mit einer 2:58er-Zeit die Bestzeit in die Spur, am Finaltag war er dann ebenfalls nicht zu schlagen. Die Gesamtwertung im Europacup sicherte sich der Deutsche Joshua Barth, der wenige Tage vor der Weltmeisterschaft in Lenzerheide, am Bürserberg Platz drei belegte. Zufriedene Gesichter gab es beim Veranstalter rund um das Team von Christian „Chisi“ Speckle. Für kommendes Jahr wurde der 15. September schon wieder als Europacupevent blockiert und für die Zukunft denkt man sogar über eine Weltcupveranstaltung nach. „Natürlich ist es unser Ziel, nach den Rookie-Rennen und dem Europacup in Zukunft auch die gesamte Weltelite nach Vorarlberg zu bringen.“