Toller Stierle – Umzug

BRAZ Bei strahlendem Sonnenschein marschierten an die 500 Mäschgerle, in 17 Gruppen verteilt, vom Hotel Traube in Richtung Klostertalhalle.

Die Umzugsorganisatoren, die Funkenzunft Braz und die Absperrorgane, die Feuerwehr Braz und die Polizei schufen die besten Voraussetzungen und der Umzug konnte starten. Mit einem dreifachen Stierle – Stierle – Ho! zogen die bunten Umzugsteilnehmer an zahlreichen Zuschauern, am Faschingsdienstag, durch Braz. Von den kleinsten Mäschgerle bis zu den großen Umzugswagen war alles vertreten. In dem bunten Tross konnte man die Kindergärten von Inner- und Außerbraz, die Volksschulen von Inner- und Außerbraz, befreundete Zünfte als auch tolle private Gruppen bewundern. Den musikalischen Part im Umzug übernahmen der Musikverein Braz (als österr. Legenden verkleidet), die Guggamusik Klostertaler Rutschifenngen und der Fanfarenzug aus Rungelin. Im Anschluss ging die Mäschgerleparty in der Klostertalhalle weiter, wo erst die „Rutschifenngen“ und dann der Musikverein Braz , unter Kapellmeister Manfred Vonbank, dem Publikum kräftig einheizten. SW