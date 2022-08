Toller 3:2 Sieg gegen Koblach: Der ECO-Park FC Hörbranz bleibt Tabellenführer

Beste Fußballstimmung in Hörbranz: Auch nach sieben Runden steht der ECO-Park FC Hörbranz mit sieben Siegen und 21 Punkten sensationell an der Tabellenspitze der Vorarlbergliga.

Hörbranz. Der ECO-Park FC Hörbranz ringt den FC Koblach mit 3:2 nieder und steht weiterhin an der Spitze der Vorarlbergliga. „Die Mannschaft ist hoch motiviert und hat einen richtig guten Lauf“, so Obmann Julian Halder und der sportliche Leiter Martin Sinz von der Vereinsführung.

Über 250 Zuschauer sahen am Sportplatz Sandriesel in Hörbranz ein sehr abwechslungsreiches Match. Die erste Halbzeit gehörte den Koblachern, die aufgrund der vielen hochkarätigen Chancen verdient mit einer 2:0 Führung in die Pause gingen. In der 2. Halbzeit aber drehte das Team um das Trainerduo Matthias Koch/Johannes Bitschi mit einer tollen Leistung das Spiel. Julian Lipburger (66. Minute), Sercan Altuntas (68. Minute) und Jonas Tratter (80. Minute) waren die Torschützen zum letztlich viel umjubelten 3:2 Heimsieg.

So behauptet der ECO-Park FC Hörbranz auch nach sieben Runden mit sieben Siegen und 21 Punkten weiterhin sensationell die Tabellenführung in der Vorarlbergliga. Mit Abstand folgen Alberschwende (15 Punkte), Hard (13 Punkte) und die ebenfalls noch ungeschlagenen Lochauer mit 12 Punkten. Alles wartet da natürlich auf das große Leiblachtal-Derby, das aber erst am Samstag, dem 24. September, in Hörbranz über die Bühne gehen wird.

Termin-Aviso – die weiteren Spiele

Im nächsten Spiel muss der ECO-Park FC Hörbranz in Runde 8 am Freitag, dem 2. September, zum Auswärtsspiel nach Bizau. Spielbeginn im Bergstadion ist um 19.15 Uhr. Im nächsten Heimspiel empfängt man am Samstag, dem 10. September, um 17 Uhr auf dem Sportplatz Sandriesel den FC Andelsbuch.