Tolle Vorstellungen von Zugg und Ganahl im Weltcup

Die beiden Montafoner Skibergsteiger haben in der Schweiz mit guten Leistungen WC-Punkte eingefahren.

Bei den Herren siegte in Morgins (CH) der Franzose Xavier Gachet. Jakob Herrmann schrammte als bester Österreicher mit Platz elf nur knapp an einem Top-10-Platz vorbei. Der Salzburger lag das gesamte Rennen über in einem engen Verfolgerfeld und konnte bis zum Schluss um einen Spitzenplatz mitkämpfen. Am Ende fehlten dem Individual-Spezialisten lediglich 13 Sekunden auf den 10. Rang.

Mit Daniel Ganahl auf Platz 20, dem Comeback-Läufer Armin Höfl auf 22 und dem U23-Läufer Andreas Mayr auf Platz 27, landeten praktisch alle ÖSV-Läufer in den Top-30. Für den Tiroler Andreas Mayr bedeutete Gesamtplatz 27 zugleich Platz 4 und damit sein bisher bestes Resultat in der U23 Kategorie. Pech hatte der so erfolgreich in die Saison gestartete Paul Verbnjak, der bisher die U23 Kategorie angeführt hatte. Er kam in der zweiten Abfahrt unglücklich zu Sturz. Der Kärntner blieb glücklicherweise unverletzt, verlor aber viel Zeit und erreichte schließlich als 38. in der Gesamtwertung und 10. in der U23 das Ziel. Ebenfalls in die Top-Ten stieß der Salzburger U20-Athlet Hannes Lohfeyer vor. In der Anfangsphase noch zurückhaltend, holte der Loferer im weiteren Verlauf Platz für Platz auf und landete schließlich auf Rang 7.