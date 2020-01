Tolle Stimmung beim Schalmeienball

In Mäder feierten die „Narren“ am Wochenende ihren traditionellen Ball.

Mäder . Der J.J. Ender-Saal war am Samstag wieder voll besetzt und Narren Freunde aus Nah und Fern fanden sich in Mäder ein, um beim Schalmeienball, welcher im jährlichen Wechsel zum Mäderer Faschingsumzug stattfindet, dabei zu sein.

Bereits zum Aufwärmen und zum Warm-up Kränzle für die Ladies war die Stimmung ausgelassen. Bei gratis Kuchen und Kaffee sorgte das Männerballet Lustenau, sowie die Kindergarde der Rhinzigünar für beste Unterhaltung und Stimmung. Im Anschluss avancierte der Ender-Saal zum Narrenhaus am Kummenberg – nach dem Einzug der Schalmeien feierten die Gäste bei einem mitreißenden und witzigen Programm. Die „Partyjäger“ brachten die Stimmung dann endgültig zum kochen und bei der Tombola freuten sich die glücklichen Gewinner auch in diesem Jahr über tolle Preise. Gefreut haben sich an diesem Abend aber auch zwei geehrte Mäderer Schalmeien – so erhielt Patrick Kraml den VVF Orden in Silber, während Matthias Fend mit der goldigen Ausgabe ausgestattet wurde. Im Anschluss wurde die Bühne bei stimmungsvollem Sound als Tanzfläche genutzt und auch an der Schalmeien-Bar wurde die fünfte Jahreszeit noch ausgiebig gefeiert. MIMA