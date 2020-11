Die Innerbrazer Volksschüler durften sich über tolle Besuche an der Schule freuen.

Anfang Oktober fand an der Volksschule Innerbraz eine Verkehrserziehungsaktion statt. Besonders für die jüngeren Schüler ist wichtig, dass sie auf Gefahren beim Schulweg aufmerksam gemacht werden. Zwei Beauftragte des Kuratoriums für Verkehrssicherheit besuchten die Kinder der ersten und zweiten Klasse. In jeweils zwei Unterrichtsstunden informierten sie die Kinder über die Sicherheit im Straßenverkehr. Spielerisch lernten sie Wichtiges über das Sichtbarmachen, das richtige Überqueren der Straße und über das richtige Angurten im Auto. Besonders gefreut haben sich die Kinder über den anschließenden Besuch von Helmi. Für alle Klassen war der Besuch des Mozartensembles etwas ganz Besonderes. Mit dem Stück „Der Feuervogel“ begeisterte die Schauspielerin die Schüler. Sie verstand es, die Schüler gekonnt einzubinden und in Szene zu setzen. Musikalisch umrahmt wurde die Aufführung von ihrer Begleiterin am Piano.