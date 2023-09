Tödlicher Verkehrsunfall in Kennelbach

Eine 81-jährige Frau erlag am Mittwochmorgen ihren Verletzungen, die sie bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Kennelbach erlitten hat.

Am Dienstag, den 12. September 2023, ereignete sich gegen 16:20 Uhr in Kennelbach ein tragischer Unfall.

Der Unfallhergang

Ein 68-jähriger Mann wollte seinen PKW rückwärts aus einer Hauseinfahrt lenken. Zur selben Zeit bewegte sich eine 81-jährige Dame mit ihrem Rollator auf dem angrenzenden Gehsteig. Der Fahrer des PKWs scheint die Seniorin übersehen zu haben und traf sie mit dem Heck seines Autos. Infolge des Zusammenstoßes stürzte die Frau und zog sich erhebliche Verletzungen im Kopfbereich zu.

81-Jährige im Krankenhaus

Als die Rettungskräfte eintrafen, war die verunfallte Frau noch ansprechbar. Nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort wurde sie ins LKH Bregenz gebracht. Für weitergehende Behandlungen wurde sie später in das LKH Feldkirch transferiert.

Traurige Nachricht

Am Morgen des folgenden Tages, dem 13. September 2023, gab das Krankenhaus die traurige Nachricht bekannt: Die 81-jährige Dame erlag ihren Verletzungen. Um die genaue Todesursache zu klären, ordnete die Staatsanwaltschaft Feldkirch eine Obduktion an.

Ergebnis des Alkotests

Ein an Ort und Stelle mit dem Fahrzeuglenker durchgeführter Alkotest zeigte kein Anzeichen von Alkoholkonsum und verlief negativ.