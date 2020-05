Motorradfahrer in Rankweil tödlich verunglückt

Zu einem tödlichen Unfall ist es am Sonntagmittag in Rankweil gekommen. Ein 39-jähriger Motorradfahrer kam von der Straße ab und krachte gegen mehrere Bäume. Ein Reanimationsversuch blieb ohne Erfolg.

Der 39-jährige Motorradlenker, der in einer sechsköpfigen Motorradgruppe mitfuhr, kam in einer langgezogenen Rechtskurve links von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über das Motorrad und prallte gegen mehrere Bäume. Der Motorradlenker erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Im Einsatz stand die Feuerwehr Rankweil, ein Notarzt, eine Poolärztin, die Polizeiinspektion Rankweil und das Kriseninterventionsteam.