Tödlicher Unfall in Schlins: Radfahrer von Pkw erfasst

Ein 39-jähriger Radfahrer hat Donnerstagfrüh bei einem Verkehrsunfall in Schlins tödliche Verletzungen erlitten.

Der Mann wurde vom Auto einer 55-jährigen Pkw-Lenkerin erfasst und über eine Leitschiene sowie in weiterer Folge über eine Böschung geschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle, informierte die Polizei. Die 55-Jährige gab an, von einem entgegenkommenden Fahrzeug geblendet worden zu sein. Sie blieb unverletzt.