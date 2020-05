Tödlicher Unfall: 79-Jähriger überrollt auf der Straße Liegenden

Am Samstagabend kam es zu einem tragischen Unfall in Nenzing. Ein 79-jähriger Pkw-Lenker überrollte einen am Boden liegenden Mann, der vermutlich alkoholisiert war. Der 56-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Gegen 19:20 Uhr fuhr ein 79-jähriger Mann mit seinem Pkw aus einer Seitenstraße kommend in die Schwedenstraße, wobei er einen 56-jährigen Mann überrollte, der auf der Straße lag. Aufgrund von Zeugenaussagen kann angenommen werden, dass der auf der Straße liegende Mann stark alkoholisiert gewesen sein könnte. Er wurde unter dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden, wobei nur noch der Tod festgestellt werden konnte.

Obduktion angeordnet

Zur genauen Klärung des Unfallherganges wurde von der Staatsanwaltschaft Feldkirch ein Sachverständiger bestellt sowie eine Obduktion angeordnet.