Tödlicher Gasunfall: Freisprüche bestätigt

Oberlandesgericht sprach Kaminkehrer und zwei Heizungstechniker rechtskräftig von fahrlässiger Tötung frei.

Die Familientragödie ereignete sich im Februar 2016 in einem Dornbirner Reihenhaus. Ausströmendes Kohlenmonoxid aus einer Gasheizung führte dazu, dass der 62-jährige Großvater starb und sechs Familienmitglieder, darunter auch Kinder, teilweise schwer verletzt wurden. So lag der 42-jährige Sohn des Verstorbenen fünf Tage lang im Krankenhaus im Koma.

Im Zweifel

Die Schadenersatzansprüche der Unfallopfer wurden im Strafverfahren rechtskräftig abgewiesen. Die von dem Unglück betroffene türkischstämmige Familie hat jedoch inzwischen zivilrechtlich Schadenersatz eingeklagt. Fünf klagende Verletzte fordern in einem anhängigen Zivilprozess am Landesgericht Feldkirch von der zuständigen Heizungstechnikfirma und der Stadt Dornbirn 97.000 Euro Schmerzengeld. Sie werfen in ihrer Klage Mitarbeitern der Heizungstechnikfirma vor, die Gastherme in ihrem Keller mangelhaft gewartet zu haben. Zudem hätten Ärzte im Krankenhaus der Stadt Dornbirn bei zwei klagenden Kindern erkennen müssen, dass sie Kohlenmonoxidvergiftungen erlitten haben.