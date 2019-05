Tödliche Messerstecherei in Dornbirn: Polizei sucht diesen Mann

Nach dem Mord in Dornbirn Haselstauden am 26. April 2019 gegen 21:10 Uhr gab die Polizei Fahndungsbilder einer gesuchten Person preis.

Täter stammt aus dem Großraum Serbien

Das spätere Opfer und der bislang unbekannte Täter gerieten wahrscheinlich im Zuge eines Drogengeschäftes in einen handfesten Streit. Währenddessen stach der Gesuchte seinem Kontrahenten mit einem messerähnlichen Gegenstand in den Bauch und fügte ihm dadurch tödliche Verletzungen zu. Anschließend flüchtete er mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Stadtbus und ÖBB Regionalzug) in Richtung Feldkirch. Der unbekannte Täter hielt sich seit etwa Jänner 2019 in Vorarlberg auf und hatte offenbar regelmäßigen Kontakt in die Drogenszene. Er stammt mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Großraum Serbien. Wer kann Angaben zur abgebildeten Person machen? Hinweise sind an das Landeskriminalamt Vorarlberg oder an jede österreichische Polizeidienststelle erbeten. Eine vertrauliche Behandlung wird zugesichert.