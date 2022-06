Tödlicher Wanderunfall im Kleinwalsertal

Eine 28-jährige Deutsche ist bei einer Wanderung am Samstagmorgen in Mittelberg tödlich verunglückt.

Am Samstagmorgen gegen 08:00 Uhr unternahm eine 28-jährige Frau aus Deutschland alleine eine Wandertour in Mittelberg im Kleinwalsertal. Die Wanderin stieg von der Fiderepasshütte in Richtung des Mindelheimer Klettersteig auf und wollte nach der Begehung des Klettersteig auf dem Nordostgrat zwischen dem Südlichen Schafalpkopf und dem Kemptner Kopf ihre Route weiter fortsetzen. Auf dem Nordostgrat verlor die Urlauberin ihren Halt und stürzte 200 Meter durch sehr steiles und mit Felsen durchsetztes Gelände in Richtung des Wildentales ab.