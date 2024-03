Tödlicher Verkehrsunfall auf der A14: Stundenlange Vollsperrung bei Nenzing

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der A14 bei Nenzing, der für einen 23-Jährigen tödlich endete, führte am frühen Donnerstagmorgen zur Sperrung der A14.

Am Donnerstag kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Autobahn A14 bei Nenzing, Richtung Bregenz. Gegen 4.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte informiert.

Ein 23-jähriger Pkw-Lenker geriet im Bereich der Auffahrt Nenzing auf der A14 in Fahrtrichtung Deutschland aus bisher ungeklärter Ursache ins Schleudern. Sein Fahrzeug kollidierte mit der Mittelleitschiene und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer, ein rumänischer Staatsangehöriger, verließ daraufhin sein Fahrzeug.

Folgen des Unfalls

Der junge Mann wurde unter dem Fahrzeug des 48-Jährigen eingeklemmt und trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle für tot erklärt. Der 48-jährige Pkw-Lenker erlitt schwere Verletzungen an der linken Hand und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.