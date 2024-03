Tödlicher Unfall bei Holzarbeiten in Gaschurn

Ein 68-jähriger Mann erlitt am Sonntagnachmittag in Gaschurn tödliche Verletzungen, als er bei Holzarbeiten in steilem Gelände abstürzte.

Am Sonntag, den 04. März 2024, ereignet sich ein Unfall in einem Waldstück im Ortsteil Außerbofa in Gaschurn. Ein 68-jähriger Einheimischer ist gegen 14:30 Uhr alleine mit Holzarbeiten beschäftigt, als es zu dem tödlichen Zwischenfall kommt. Der Mann befindet sich in sehr steilem Gelände und arbeitet mit einer sogenannten Handsappie, einem Werkzeug für die Waldarbeit, um einen im Erdreich verkeilten Baumstamm, der etwa drei Meter lang war, zu lösen.

Außerbofa in Gaschurn. ©Google Maps - screenshot

Unglücklicher Sturz

Bei dem Versuch, den verkeilten Stamm zu befreien, kommt der Mann zu Fall und stürzt etwa 40 Meter durch das steile Waldstück ab. Dieser Sturz führt zu tödlichen Kopfverletzungen. Trotz der sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen kann dem 68-Jährigen nicht mehr geholfen werden.