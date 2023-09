Tödlicher Alpinunfall im Kleinwalsertal

Im Wandergebiet Wildental stürzte ein 26-jähriger Deutscher über steiles Gelände ab und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Am Freitag, den 8. September 2023, wurde bei der Polizeistation Oberstdorf (Deutschland) die Abgängigkeit eines 26-jährigen Wanderers im Grenzbereich zwischen Oberstdorf (D) und Mittelberg gemeldet. Noch in der Nacht konnte das Fahrzeug des deutschen Staatsangehörigen auf dem Schwendle-Parkplatz am Fuße des Wildentals in Mittelberg aufgefunden werden. Durch eine Handypeilung war es möglich, das Suchgebiet auf den Bereich zwischen Oberstdorf (D) und Hirschegg einzugrenzen.