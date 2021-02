Todesdrama um Ex von Bayern-Star Boateng

Das 25-jährige Model Kasia Lenhardt ist tot. Die junge Frau verstarb am Dienstag und hinterlässt einen Sohn.

Wie die "Bild" berichtet, sei die 25-Jährige am Montagabend leblos in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Laut Polizei würde es keine Hinweise auf Fremdverschulden geben.

Erst am 2. Februar trennte sich Kasia Lenhardt von Fußballstar Jérôme Boateng (32).

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

2012 wurde die gebürtige Polin durch ihre Teilnahme an der Show "Germany's Next Topmodel" bekannt. In der siebten Staffel erreichte das Model den 4. Platz.