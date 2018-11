Tochter von Madonna: Busenblitzer von Lourdes Leon

Beim Besuch des 15. "Vogue Fashion Fund"-Event machte Lourdes Leon mit diesem Transparent-Look auf sich aufmerksam.

So provokant und lasziv wie schon ihre Mutter Madonna: Lourdes provoziert genauso gerne wie einst die Pop-Queen. In einem Hauch von Nichts erschien die 22-Jährige auf dem Roten Teppich der Vogue Fashion Fund Awards in New York.