Tochter von Anita und Rainer Salzgeber will siegen

Angelina Salzgeber aus Bartholomäberg bei den ARGE Alp Rennen am Golm am Start

Am Samstag und Sonntag werden die ARGE-Alp-Rennen am Schrunser Golm (Außergolm) ausgetragen. Am Samstag steht der Slalom, am Sonntag der Riesentorlauf auf dem Programm. Der Vorarlberger Skiverband ist mit 14 Läufern (sechs Mädchen, acht Burschen) bei den Rennen vertreten. Für Marcel Schoder als verantwortlichen Schülertrainer sind die Rennen „eine erste Standortbestimmung. Wir stehen noch mitten in den Saisonvorbereitungen, deshalb sind die Möglichkeiten unserer Läuferinnen und Läufer nur schwer einzuschätzen.“