Tochter verklagt Mutter wegen Lohnausstands

Die Großmutter hat ihr Enkelkind, das vor sechs Wochen geboren wurde, noch nie gesehen.

Denn die junge Frau hat ihre Mutter verklagt. Am Dienstag fand nun eine Verhandlung im Arbeitsprozess am Landesgericht Feldkirch statt. Die Tochter setzte sich im Gerichtssaal so hin, dass sie den Blickkontakt zu ihrer Mutter vermeiden konnte.