Tittler: Schrittweise Öffnung muss mit 25. Januar kommen

Wirtschaftslandesrat Marco Tittler ist überzeugt, dass es Zeit ist, wieder Öffnungsschritte für Handel und Wirtschaft zu setzen. Obwohl er die Lage als unprognostizierbar bezeichnet.

Tittler spricht am Mittwoch bei "Vorarlberg Live" exemplarisch die Virus-Mutation an, von der vor wenigen Wochen noch keine Rede war. Jetzt ist sie maßgeblich für die Planung der nächsten Wochen. Die Entwicklung in der Pandemie sei unmöglich vorauszusehen.