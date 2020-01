Titelverteidiger und Austria Lustenau stehen im Achterfinale

Der Vorarlbergligaklub aus dem Bregenzerwald könnte erstmals in der Geschichte das Double schaffen

Nach Eliteligaklub Altach Juniors und dem Sensationsteam Wolfurt 1b (2. LK) erreichte auch der Titelverteidiger Alberschwende (VL) und Austria Lustenau Amateure (Eliteliga) die Endrunde vom 24. Wolfurter Hallenmasters. Ausverkauftes Haus, auch aufgrund der großen Anhängerschar für Titelverteidiger Alberschwende, die Hofsteighalle platzte aus allen Nähten. Am Ende setzte sich der Wälderklub aus der Vorarlbergliga und die zweite Kampfmannschaft der Grün-Weißen durch. Erstmals könnte Alberschwende die Siegertrophäe zweimal in Folge in die Höhe stemmen. Die Truppe von Langzeitcoach gewann drei der fünf Partien im zweiten Halbfinale erst in der Overtime. Gegen Lauterach Juniors (3:2), Hausherr Wolfurt (1:0) und Mitaufsteiger Austria Lustenau Amateure (2:1) jubelten die Wälder erst nach den „Überstunden“. In zwei von drei Verlängerungen avancierte Jan Gmeiner zum Matchwinner. Der stimmgewaltige Anhang von Alberschwende dankte es ihren Helden mit viel Applaus und Standing ovations. Damit lebt die Chance auf eine erfolgreiche Titelverteidigung. Riesenkompliment an Alberschwende: In den letzten neun Jahren standen Jan Gmeiner und Co. sieben Mal im großen Mastersfinale.