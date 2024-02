Titelverteidiger Sturm Graz trifft auf Rekord Pokalsieger Austria Wien

Im Anschluss an den Schlager gastiert der FK Austria Wien am Freitag bei Titelverteidiger SK Sturm Graz in der Merkur Arena (20:30 Uhr) .

Der Liveticker vom Spiel Sturm Graz vs Austria Wien

Das letzte Duell im UNIQA ÖFB Cup liegt bereits mehr als fünf Jahre zurück. In der Saison 2018/19 gewann die Austria in der 2. Runde 2:0. Auch das jüngste Aufeinandertreffen in der Bundesliga ging auswärts mit einem 1:0 an die Wiener. Davor konnte sich Sturm fünfmal in Folge gegen die Austria durchsetzen.