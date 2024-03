Titelverteidiger HC Hard steht im Finalturnier um den ÖHB-Cup

Gegen Ferlach ließen die Roten Teufel in der eigenen Halle nichts anbrennen und siegten deutlich mit 38:25.

Titelverteidiger ALPLA HC Hard wollte sich im Viertelfinale des ÖHB-Cups gegen Ferlach als erstes Team das Ticket für das Finalturnier sichern. Gegen die Kärntner hatte es vor einigen Wochen die bislang einzige Niederlage im Jahr 2024 gesetzt. Dafür sollten sich die "Roten Teufel" vor den eigenen Fans am Freitag Abend in beeindruckender Manier revanchieren.

Ungefährdeter Erfolg für den HC Hard

Nach recht ausgeglichenem Beginn konnten sich die Harder aber bereits im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit deutlich vom Gegner absetzen. 16 Minuten waren in der Sporthalle am See absolviert, da führte die Jonsson-Sieben erstmal mit plus Fünf (10:5), zur Pause betrug der Vorsprung dann schon vorentscheidende sieben Treffer (17:10).