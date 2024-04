Titelverteidiger HC Hard muss gegen Heimmacht Schwaz gewinnen

Die Jönsson-Mannen spielen im ÖHB Halbfinale in Tirol um den Finaleinzug.

Kommendes Wochenende wird im Rahmen des ÖHB Cup Final-Event in Schwaz der erste Titel des Jahres vergeben. Bei den Männern kommt es Freitagabend zu den Halbfinalpartien Schwaz Handball Tirol vs. ALPLA HC Hard, 17:30 Uhr, und Handball West Wien vs. HSG Graz, 20:20 Uhr.