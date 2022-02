Titelverteidiger EHC ist gegen die Wälder Favorit

Im ersten von zwei Endspielen muss der EHC Lustenau auswärts antreten.

Morgen Mittwoch steigt das erste Finalspiel um die Österreichische Meisterschaft der AHL zwischen dem EC Bregenzerwald und dem EHC Lustenau. Trotz einer dezimierten Mannschaft möchte Lustenau den Grundstein für eine erfolgreiche Titelverteidigung bereits im ersten Spiel legen.

Die Finalserie um den Österreichischen Meistertitel in der Alps Hockey League ist in dieser Saison eine reine Vorarlberger Angelegenheit. Die Lustenauer stehen bereits zum vierten Mal in Serie im Finale, für die Bregenzerwälder handelt es sich um eine Premiere. Die Lustenauer, die in der Vergangenheit jeweils Salzburg als Gegner hatten, möchten den Titel verteidigen und das erste selbstgesteckte Ziel in dieser Saison erreichen.

In dieser Finalserie müssen die Lustenauer den Ausfall einiger Stammkräften auf Grund von Verletzungen bzw. Krankheit kompensieren. Trotzdem geht der EHC mit dem Selbstvertrauen von drei Siegen in Folge in diese Serie. „Leider konnten wir in den letzten Spielen nie mit der kompletten Mannschaft antreten, doch diese Probleme haben auch die anderen Teams. Wir haben in der Liga tolle Spiele abgeliefert. Die jungen Spieler haben sich sehr gut eingefügt und sind zu einem wichtigen Bestandteil unserer Mannschaft geworden. Wir wollen den Flow der letzten Partien auch in die Finalserie mitnehmen und den Titel aus der letzten Saison verteidigen,“ so Lucas Haberl, Stürmer des EHC Lustenau.

Um die Serie gegen die Wälder, die erstmals im Finale stehen, zu gewinnen, bedarf es einer starken Leistung über die gesamte Spielzeit. In der Zwischenrunde der Liga mussten sie nach einem 8:0 Auftaktsieg gegen Kitzbühel zwei Niederlagen einstecken, doch die Lustenauer erwarten ein top motiviertes Wälder Team, welches diesen Titel erstmals in der Vereinsgeschichte gewinnen wollen. „Wir erwarten uns eine knappe Serie, in der schlussendlich Kleinigkeiten entscheiden werden. Die Wälder sind im Powerplay sehr stark, dies bedeutet unnötige Strafen zu vermeiden,“ so Haberl weiter.

Es ist bereits die dritte Begegnung der beiden Teams. Das erste Spiel in Lustenau konnte der EHC souverän mit 5:0 für sich entscheiden. Im zweiten Spiel kam es zur Verlängerung, die ebenfalls Lustenau für sich entscheiden konnte. Spielbeginn in Dornbirn ist um 19.30 Uhr – das Spiel wird wie immer auf valcome.tv live übertragen.

EC Bregenzerwald : EHC Lustenau

Mittwoch, 09. Februar, 2022, 19.30 Uhr, Messehalle Dornbirn