Titelverteidiger Bayern unterliegt gegen PSG

Zwei Auswärtssiege im Viertelfinale der UEFA Champions League.

Mit den Duellen zwischen Titelverteidiger FC Bayern München gegen Paris St. Germain und FC Porto gegen FC Chelsea wurden die Viertelfinal-Hinspiele in der UEFA Champions League komplettiert.

Die Partie begann aus Bayern-Sicht denkbar schlecht, Mbappe brachte die Gäste aus Paris früh in Front (3.). Dieser Gegentreffer sollte nicht der einzige Moment an diesem Abend sein, an dem die bayuvarische Defensive alles andere als sattelfest auftreten sollte.