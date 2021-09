Titelkandidat Asiago kommt in die Lustenauer Rheinhalle

Nur 48 Stunden nach der ersten Heimniederlage muss der EHC Lustenau wieder ran.

Nicht viel Zeit bleibt den Cracks des EHC Lustenau um über die 2:4 Heimniederlage gegen den EC Kitzbühel zu grübeln. Denn schon am Samstag Abend kommt mit Asiago Hockey einer der selbsternannten Titelkandidaten der Alps Hockey League in die Rheinhalle. Mit viel Einsatz, Kampf und Moral möchte Lustenau auf die Siegerstraße zurückkehren und den Italienern ein Bein stellen. Spielbeginn in der Rheinhalle ist um 19.30 Uhr.