Titelkämpfe im Radball und Kunstradfahren in Höchst

Am kommenden Wochenende (Freitag/Samstag) werden in der Höchster Rheinauhalle die Vorarlberger Landesmeisterschaften im Radball und Kunstrad ausgetragen. Es geht bei diesen Titelkämpfen auch um eine Formüberprüfung für beide Disziplinen vor den Junioren Europameisterschaften am 19./20.5.2023 in Wallisellen/Schweiz. Die Radball Elite spielt den Meistertitel in einer Turnierrunde aus, die Nachwuchsklassen haben bereits zwei Runden absolviert. Die KunstradfahrerInnen ermitteln ihre Landesmeister ebenfalls in diesem einen Wettbewerb.