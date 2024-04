Titanic Jahrestag: Heute vor 112 Jahren sank das bekannteste Schiff der Welt

Der Film löste 1997 eine weltweite Euphorie aus: Millionen von Menschen stürmten die Kinos und weinten sich zu der finalen Szene die Seele aus dem Leib. Aber um das originale Sinken des Schiffs gibt es bis heute noch einige unbeantwortete Fragen. Eine Legende, die wohl nie sterben wird.

Am 15. April des Jahres 1912 stieß die RMS Titanic auf ihrer Fahrt von Southampton (England) nach New York City mit einem Eisberg zusammen. Der darauffolgende dramatische Untergang des Schiffs im Nordatlantik ist Geschichte.

Was geschah?

Die Titanic kollidierte bereits in der Nacht vom 14. April mit dem Eisberg. Um etwa 23:40 (Schiffszeit) stieß das Schiff mit dem Eisberg zusammen. Das Schiff sank in den frühen Morgenstunden des 15. April 1912, gegen 2:20 Uhr (Schiffszeit).

Bis heute Unklarheiten

Bis heute diskutieren Leute auf der ganzen Welt darüber, wie genau sich das Unglück damals ereignet haben soll. Es gibt unzählige Untersuchungen und auch private Vereinigungen, die versuchen, Dinge heute noch aufzudecken. Lange ungeklärt war zum Beispiel, wie viele Menschen tatsächlich auf der Titanic waren, als sie unterging. Hermann Söldner veröffentlichte 2000 eine Namensliste der Jungfernfahrt der Titanic. Seit dem kann man mit Sicherheit sagen, wie viele Menschen an Bord waren. Es waren 2.208 Menschen an Bord des Schiffs. Davon haben 712 überlebt. 1496 Menschen starben bei dem Unglück.

Die Legende lebt weiter

Der Mythos Titanic lebt bis heute weiter. So gibt es in Belfast ein Museum und der Hafen, in dem das Schiff damals zu Wasser gelassen wurde, kann besichtigt werden. In Missouri gibt es ebenfalls ein Museum, in dem die Innenräume des Schiffs rekonstruiert wurden. Man kann live miterleben, wie die Räume damals geflutet wurden. Auch in Tennessee gibt es ein solches Museum, das allerdings hauptsächlich der Unterhaltung dient.