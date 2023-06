Titanic, All, Everest: Wieso suchen Menschen das Risiko?

Tief hinab zum berühmten Wrack der „Titanic“ oder hoch hinauf auf den Mount Everest, vielleicht sogar bis ins All - Wieso suchen Menschen immer wieder das Risiko und den Kick?

Sie sind bereit, viel Geld zu zahlen und große Risiken einzugehen, so wie die fünf Menschen an Bord des verschwundenen Tauchbootes „Titan“, nach denen tagelang in der Nähe des „Titanic“-Wracks im Nordatlantik gesucht wird - vergeblich, wie sich schlussendlich herausgestellt hat.

Eine "besondere Risikoneigung"

Sieger sein

Der Weltraum wird Mainstream

Früher waren es meist Forschungsreisende, einzeln oder in Gruppen, die ihre Unternehmungen oft selbst organisierten und finanzierten. Dank der Verbesserung der technischen Möglichkeiten sind solche Nervenkitzel-Angebote in den letzten Jahren näher an den Mainstream gerückt. Es gibt mittlerweile mehrere Unternehmen, die Menschen, die keine ausgebildeten Astronauten sind, für kürzere oder längere Ausflüge ins All befördert, wie zum Beispiel Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos oder SpaceX von Elon Musk.

Viel Geld für den möglichen Tod

Tauchgang zur "Titanic"

Harding engagiert sich im berühmten "Explorers Club" in New York, in dem sich seit mehr als 100 Jahren Forschungsreisende zusammenschließen. In einem offenen Brieg an dessen Mitglieder schrieb der Präsident des Clubs, Richard Garriott de Cayeux folgendes: "Als ich Hamish letzte Woche beim Global Exploration Summit gesehen habe, war seine Aufregung angesichts dieser Expedition spürbar. Ich weiß, dass er sich darauf gefreut hat, an diesem Ort zu forschen." "Wir alle teilen die inbrünstige Hoffnung, dass das Tauchboot so bald wie möglich gefunden wird und dass die Crew in Sicherheit ist", so Garriott de Cayeux.