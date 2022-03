Tischlerei Sigg aus Hörbranz als „Feuerwehrfreundlicher Arbeitgeber“ ausgezeichnet

Die Verleihung der Awards "Feuerwehrfreundliche Arbeitgeber 2020 und 2022" im Parlament in Wien

Am 22.03.2022 wurden auf Einladung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und dem Präsidenten des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes Albert Kern 31 engagierte Unternehmen aus ganz Österreich geehrt. Nur alle zwei Jahre werden Betriebe ausgezeichnet, die das ehrenamtliche und freiwillige Engagement ihrer Mitarbeiter schätzen und entsprechend unterstützten. Coronabedingt wurden dieses Jahr zwei Jahrgänge ausgezeichnet.

Nur mit der Unterstützung der Arbeitgeber der rund 340.000 Mitgliedern der Feuerwehren sei es möglich, rund um die Uhr innerhalb kürzester Zeit an jedem Einsatzort zu sein, betonte Albert Kern, Präsident des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes. Diese Unterstützung sei nicht selbstverständlich und nur so ist die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren sichergesellt.

Die Tischlerei Sigg ist im nördlichsten Teil von Vorarlberg in der Marktgemeinde Hörbranz im Leiblachtal beheimatet und beschäftigt derzeit 30 Mitarbeiter, die Großteils in den Gemeinden des Leiblachtals wohnen. 2019 feierte die Tischlerei Sigg aus Hörbranz ihr 140-jähriges Jubiläum und blickt auf eine lange und erfolgreiche Firmengeschichte zurück. 1879 gegründet wird das familiengeführte Unternehmen heute bereits in der 4. Generation geführt und auch die 5. Generation ist schon im Unternehmen tätig.